Son dakika haberi: Tavuk çiftliğinde çıkan yangın 200 balya samanı kül etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Tavuk çiftliğinde çıkan yangın 200 balya samanı kül etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Tavuk çiftliğinde çıkan yangın 200 balya samanı kül etti

Son dakika haberleri... Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tavuk çiftliğinde samanların bulunduğu bölümde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yaklaşık 200 saman balyası kullanılamaz hale geldi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tavuk çiftliğinde samanların bulunduğu bölümde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yaklaşık 200 saman balyası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kaynarca ilçesi Şeyhtımarı Mahallesi Kayaklar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar M.'ye ait olduğu öğrenilen tavuk çiftliğinde samanların bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede kontrol atına alarak söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken yaklaşık 200 adet saman balyasının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. - SAKARYA

Son dakika haberi: Tavuk çiftliğinde çıkan yangın 200 balya samanı kül etti

Son dakika haberi: Tavuk çiftliğinde çıkan yangın 200 balya samanı kül etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi

5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi

 Tavuk kümesi tartışması kanlı bitti! Kuzeninin kurşun yağdırdığı adamdan acı haber

Tavuk kümesi tartışması kanlı bitti! Kuzeninin kurşun yağdırdığı adamdan acı haber
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title