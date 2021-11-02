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Son dakika haberi: Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

Bir son dakika haberine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Durak Mahallesi Uzunçarşı caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kaldırım üzerinde yürüyen aileye çarptı. Kazada otomobilin çarptığı, K.Ö, H.Ö, E.Ö ve E.Ö. yaralandı.

Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaşanan kaza anları saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Son dakika haberi: Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haberi: Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haberi: Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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