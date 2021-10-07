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Tarım işçileri kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tarım işçileri kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı

Şanlıurfa'da ters yöne girerek ilerleyen tarım işçilerini taşıyan minibüsün otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 17 kişi ise yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da ters yöne girerek ilerleyen tarım işçilerini taşıyan minibüsün otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 17 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa - Akçakale çevreyolunda yaşandı. İddiaya göre tarım işçilerini taşıyan Ahmet A.'nın kullandığı 80 ABM 131 plakalı Ford marka minibüsün, Akçakale çevreyolundan Evren Sanayi Sitesi istikametine giderken yakıtı bitti. Ters yolda dönüş yapan sürücü, yokuş aşağı inmek istedi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI.

Ters yoldan dönüş yapan minibüsü son anda fark eden Mustafa Acı'nın kullandığı 01 ADM 985 plakalı Opel marka otomobil, minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Acı olay yerinde hayatını kaybederken minibüste bulunan 17 tarım isçisi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Şinasi İnan-İHA)

Tarım işçileri kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı

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