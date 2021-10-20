Son dakika haberi: Sudan'daki trafik kazasında 5 gazeteci hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Sudan'daki trafik kazasında 5 gazeteci hayatını kaybetti

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Sudan'daki trafik kazasında 5 gazeteci hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sudan'ın batısında meydana gelen trafik kazasında 5 gazeteci yaşamını yitirdi.

Sudan'ın batısında meydana gelen trafik kazasında 5 gazeteci yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Mevlid Kandili kutlamaları dolayısıyla Güney Darfur eyaletinden Batı Darfur eyaletine giden gazetecileri taşıyan otobüs Nirtiti bölgesinde ön lastiğinin patlaması sonucu devrildi

Kazada 5 gazeteci öldü, 7 gazeteci yaralandı.

Yaralı basın mensupları hastanede tedavi altına alındı.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
Esed rejiminin İdlib'in Eriha ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda 10 sivil öldü, 35 sivil yaralandı.

Esed rejiminin İdlib'in Eriha ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda 10 sivil öldü, 35 sivil yaralandı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title