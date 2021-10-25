Son dakika haberi | Sudan'da olağanüstü hal açıklaması sonrası asker, bağımsız "ulusal yeterlilik hükümeti" kuracak - Haberler
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Son dakika haberi | Sudan'da olağanüstü hal açıklaması sonrası asker, bağımsız "ulusal yeterlilik hükümeti" kuracak

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Sudan'da olağanüstü hal açıklaması sonrası asker, bağımsız

Son dakika gündem haberine göre Sudan'da olağanüstü hal ilan eden ve hükümeti fesheden Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bağımsız ulusal yeterlilik hükümeti kurulacağını bildirdi.

Sudan'da olağanüstü hal ilan eden ve hükümeti fesheden Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bağımsız ulusal yeterlilik hükümeti kurulacağını bildirdi.

Burhan, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Genel seçimler, Temmuz 2023'te gerçekleştirilecek. Seçimlere kadar görev yapacak ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek bağımsız bir yeterlilik hükümeti kurulacak." dedi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Egemenlik Konseyini ve hükümeti feshetti.

Burhan, geçiş dönemi hükümlerini feshettiklerini söyledi.

Ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini, 18 eyaletin valilerinin görevden alındığını aktaran Burhan, Eski Rejimin İzlerini Ortadan Kaldırma ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesinin çalışmalarını da askıya aldıklarını kaydetti.

Anayasal Bildiri Anlaşması ve Güney Sudan'da silahlı hareketlerle imzalanan Cuba barış anlaşmasına bağlı kalacaklarını belirten Burhan, ancak Anayasal Bildiri Anlaşmasının bazı maddelerini askıya aldıklarını ifade etti.

Burhan, Yolsuzlukla Mücadele Komitesinin daha önce aldığı kararların geçerli olduğunu, geçiş döneminde imzalanan tüm uluslararası anlaşmaların da geçerli kalacağını kaydetti.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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 Son dakika haberleri: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümetin feshedildiğini açıkladı

Son dakika haberleri: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümetin feshedildiğini açıkladı

 Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümeti feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümeti feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.
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