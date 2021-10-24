Son dakika haberi | SSB Başkanı Demir paylaştı: "Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi" - Haberler
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Son dakika haberi | SSB Başkanı Demir paylaştı: "Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, GPS güdümü ile otonom uçarak uzun mesafe hedefleri nokta atış ile vuran füze 'ŞİMŞEK'i paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Gps güdümü ile otonom uçarak uzun mesafe hedefleri nokta atış ile vuran füze 'ŞİMŞEK'i paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Demir, otonom füze sistemi 'ŞİMŞEK' hakkında yaptığı paylaşımda, "Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi! ŞİMŞEK, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi. Mesafesini söylemiyormuş. Tebrikler TUSAŞ Tebrikler ROKETSAN" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)

Son dakika haberi | SSB Başkanı Demir paylaştı: Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi

Son dakika haberi | SSB Başkanı Demir paylaştı: Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi

Son dakika haberi | SSB Başkanı Demir paylaştı:
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