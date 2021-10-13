Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 236 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 236 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 31 bin 248 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 13 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 31 bin 248 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 236 oldu. Bir günde toplam 361 bin 164 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 331 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 75,36 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,09 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 183 bin 300'e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı, Kırklareli, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 49,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "31 bin 248 kişinin Covid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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