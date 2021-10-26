Son dakika haberi... Solomon Adaları'nda II. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı: 2 ölü

Solomon Adaları'nda II. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombanın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Solomon Adaları'ın başkenti Honiara'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombanın patladığı bildirildi. Yerel medyaya yansıyan haberler de, patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Hayatını kaybedenlerin aynı aileden bir baba ve oğul olduğu belirtilerek, ailenin diğer 2 üyesinin durumunun da ağır olduğu kaydedildi. Patlamanın dün yerel saatle 19.00 sıralarında meydana geldiğini aktaran yerel medya, ailenin patlama sırasında taş fırında yemek pişirdiğini belirtti. Haberler de, Solomon Adaları'nda ve Pasifik bölgesindeki diğer ülkelerde halen II. Dünya Savaşı döneminden kalma gömülü bombalar bulunduğu ve yaşanan olayın, bu yıl içinde söz konusu bombaların patlaması ile meydana gelen 5. ölümcül olay olduğu aktarıldı. - HONİARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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