Kontrolden çıkan kamyonet köprü korkuluklarına çarptı: 7 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet köprü korkuluklarına çarptı: 7 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (İHA) - Kontrolden çıkan kamyonet köprü korkuluklarına çarptı: 7 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Nüsret G.'in kullandığı 10 ZB 722 plakalı kamyonet, Siverek-Hilvan karayolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı.
Sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki tarlada bulunan taşlık alana devrildi. Kazada sürücü yaralanmazken araçta bulunan Mizgin G. (11), Gazal G. (17), Sümeyye G., (7), Bünyamin G. (5), Züleyha G. (1), Azize G. ve Servet G. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.