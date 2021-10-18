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Son dakika haberi! Sivas'ta mevsimlik işçilerin çocukları için eğitim çadırları oluşturuldu

AA / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Sivas'ta mevsimlik işçilerin çocukları için eğitim çadırları oluşturuldu

Son dakika haberi: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin çocukları için eğitim çadırları oluşturuldu.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mevsimlik İşçi olarak çalışan ailelerin çocukları için eğitim çadırları oluşturuldu.

Vali Salih Ayhan'ın talimatıyla kurulan 2 çadırda, 10 öğrenci eğitim görmeye başladı.

Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, öğrencileri ziyaretinde yaptığı açıklamada, her çocuğun eğitim ve öğretimi hak ettiğini belirterek, "Biz de Valimiz Salih Ayhan'ın talimatı ve Kaymakamımız Gökhan Dolaş'ın desteğiyle öğrencilerimizin yoğun olduğu bölgede iki eğitim çadırı oluşturduk ve öğretmen görevlendirmesi yaptık. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını da gidererek çadırları eğitime hazır hale getirdik." dedi.

Ergen, ailelerin işlerini bitirip ilçeden ayrılacakları güne kadar çocuklarının bu çadırlarda eğitim ve öğretime devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Son dakika haberi! Sivas'ta mevsimlik işçilerin çocukları için eğitim çadırları oluşturuldu

AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri
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