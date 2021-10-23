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Bir kişi ırmak kenarında ölü bulundu

AA / İbrahim Özel - Haberler | Güncel

Sivas'ın Zara ilçesinde Kızılırmak kenarında bir kişinin cesedine ulaşıldı.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde Kızılırmak kenarında bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Kızılırmak nehrine balık tutmak için giden vatandaşlar, ırmak kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden ekipler, adının Ertuğrul Mamalı (56) olduğunu belirledikleri kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Mamalı'nın cenazesi, incelenin ardından otopsi yapılmak üzere Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir kişi ırmak kenarında ölü bulundu

Bir kişi ırmak kenarında ölü bulundu

Bir kişi ırmak kenarında ölü bulundu

Bir kişi ırmak kenarında ölü bulundu
AA / İbrahim Özel - Son Dakika Haberleri
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