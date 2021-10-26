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Son dakika haberi | Şişli'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Şişli'de seyir halindeki öğrenci servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de seyir halindeki öğrenci servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi alt geçidi çıkışı Mecidiyeköy istikametinde Hasan A. yönetimindeki öğrenci servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark ederek aracı yolun kenarında durduran sürücü, öğrencileri tahliye ettikten sonra itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi alt geçidi Mecidiyeköy istikameti, aracın çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

Son dakika haberi | Şişli'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi | Şişli'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi | Şişli'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi | Şişli'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü
AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri
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