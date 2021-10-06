Son dakika haberi... Şişli'de iki hastaneden hırsızlık yapan yabancı uyruklu kadın yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Şişli'de iki hastaneden hırsızlık yapan yabancı uyruklu kadın yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Şişli'de iki hastaneden hırsızlık yapan yabancı uyruklu kadın yakalandı

Son dakika gelişmesine göre ŞİŞLİ'de iki ayrı hastaneden hırsızlık yapan Bulgaristan uyruklu A.N.F. isimli kadın, polisin takibi sonucu kaldığı otelde yakalandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de iki ayrı hastaneden hırsızlık yapan Bulgaristan uyruklu A.N.F. isimli kadın, polisin takibi sonucu kaldığı otelde yakalandı. Şüphelinin, hastane çalışanlarının para, banka kartı ve değerli eşyalarını çaldığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Şişli'de bulunan iki ayrı hastanede geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre, muayene olma bahanesiyle hastaneye gelen A.N.F. isimli kadın tek tek odaları kontrol etti. Girdiği odada bir çalışanın dolabından bin lira, 30 Euro ve 6 adet banka kartını alan şüpheli, hastaneden uzaklaştı. Parasının çalındığını fark eden hastane çalışanı, durumu polise bildirdi. Şüpheli, diğer gün de başka bir hastaneye giderek yine bir odadan doktora ait 650 lira, telefon kulaklığı, şarj aleti, hasta kayıt defteri, iş yeri kimlik kartı, ehliyet, araç ruhsatı ve sırt çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı.

BİR HASTANEDEN ÇALDIKLARINI DİĞER HASTANEDE SAKLADI

Şüpheli, hastaneden çaldığı çanta ve malzemeleri başka bir hastanenin lavabosunun altına sakladı. Polis ekipleri, şüphelinin gösterdiği yerde çanta ve içindeki malzemeleri buldu.

KALDIĞI OTELDE YAKALANDI

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin taksiye binerek Fatih İlçesi'ne gittiğini tespit etti. Şüpheli, A.N.F kaldığı otelde gözaltına alındı. Bulgaristan uyruklu şüpheli A.N.F. Şişli Asayiş Büro Amirliği'nde yapılan sorgusunun ardından adliye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamarası tarafından görüntülendi. Görüntülere, şüphelinin seçtiği hastanelerde muayene olacak gibi beklediği, uygun zamanda odaları kontrol ettiği, hırsızlık yaptığı anları ile çaldığı malzemeleri kendi çantasına koyarak olay yerinden uzaklaşması yansıdı.


Son dakika haberi... Şişli'de iki hastaneden hırsızlık yapan yabancı uyruklu kadın yakalandı

Son dakika haberi... Şişli'de iki hastaneden hırsızlık yapan yabancı uyruklu kadın yakalandı

Son dakika haberi... Şişli'de iki hastaneden hırsızlık yapan yabancı uyruklu kadın yakalandı

Son dakika haberi... Şişli'de iki hastaneden hırsızlık yapan yabancı uyruklu kadın yakalandı

Son dakika haberi... Şişli'de iki hastaneden hırsızlık yapan yabancı uyruklu kadın yakalandı

Son dakika haberi... Şişli'de iki hastaneden hırsızlık yapan yabancı uyruklu kadın yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
BEYOĞLU'NDA BİR KİŞİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

BEYOĞLU'NDA BİR KİŞİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

 ŞİŞLİ'DE İKİ HASTANEDEN HIRSIZLIK YAPAN YABANCI UYRUKLU KADIN YAKALANDI

ŞİŞLİ'DE İKİ HASTANEDEN HIRSIZLIK YAPAN YABANCI UYRUKLU KADIN YAKALANDI

 Son dakika haberleri: Şişli'de yokuş aşağıya kayan kamyonet sokağı savaş alanına çevirdi

Son dakika haberleri: Şişli'de yokuş aşağıya kayan kamyonet sokağı savaş alanına çevirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mithat Sancar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Hazal Kaya Kubilay Aka Mustafa Keser Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Kim Min-jae Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Şişli'de iki hastaneden hırsızlık yapan yabancı uyruklu kadın yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 11:47:54. #1.11#