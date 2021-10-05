Son dakika haberi | Şişli'de bir kişinin evinin sokağında öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Şişli'de bir kişinin evinin sokağında öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Şişli'de bir kişinin evinin sokağında öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Şişli'de bir kişinin, evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir kişinin, evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim'de Kuştepe Mahallesi'nde Sami Ç'nin (56) yaşamını yitirdiği silahlı saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan ekipler, maktul Sami Ç'nin, saat 07.00 sıralarında evinin sokağında yürürken yanına yanaşan bir otomobildeki şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradığını tespit etti.

Saldırıda ağır yaralanan Sami Ç. daha sonra hayatını kaybederken olayın ardından otomobille kaçan zanlıların, aracı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden kiraladıkları belirlendi.

Polis, silahı kullanan Cemal Ü. ile yanındaki Metin U'yu Zonguldak'ta gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Şişli'de yokuş aşağıya kayan kamyonet sokağı savaş alanına çevirdi

Son dakika haberleri: Şişli'de yokuş aşağıya kayan kamyonet sokağı savaş alanına çevirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fuat Oktay Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan Seren Serengil Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | Şişli'de bir kişinin evinin sokağında öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 16:37:01. #1.12#