Son dakika haberi | Şişli'de bir kişinin evinin sokağında öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir kişinin, evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim'de Kuştepe Mahallesi'nde Sami Ç'nin (56) yaşamını yitirdiği silahlı saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan ekipler, maktul Sami Ç'nin, saat 07.00 sıralarında evinin sokağında yürürken yanına yanaşan bir otomobildeki şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradığını tespit etti.

Saldırıda ağır yaralanan Sami Ç. daha sonra hayatını kaybederken olayın ardından otomobille kaçan zanlıların, aracı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden kiraladıkları belirlendi.

Polis, silahı kullanan Cemal Ü. ile yanındaki Metin U'yu Zonguldak'ta gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.