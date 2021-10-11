BASIN AÇIKLAMASI 11.10.2021 - 2 - Haberler
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BASIN AÇIKLAMASI 11.10.2021 - 2

Habermetre - Haberler | Toplum
BASIN AÇIKLAMASI 11.10.2021 - 2

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 04 - 10 Ekim 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 40 şüpheli gözaltına alınmış olup 1 şüpheli çıkarıldığı adli...

ŞIRNAK (Habermetre) - Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 04 - 10 Ekim 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 40 şüpheli gözaltına alınmış olup 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış, 16 şüpheli adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmış, 20 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 2 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmekte olup 1 şüpheli ise ilgili il ve birimine teslim edilmiştir.

Bilgilendirme ve Önleyici Faaliyetler sonucunda ikna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında toplam 3 Bölücü Terör Örgütü mensubu gözaltına alınmış olup 1 Bölücü Terör Örgütü mensubu çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış, 2 Bölücü Terör Örgütü mensubu ise ilgili il ve birimine teslim edilmiştir.

Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Şırnak Valiliği

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Haber: BASIN AÇIKLAMASI 11.10.2021 - 2 - Haberler
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