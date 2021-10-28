81 ilden gelen kadınlardan terör mağduru ailelere destek yürüyüşü - Haberler
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81 ilden gelen kadınlardan terör mağduru ailelere destek yürüyüşü

AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta, "81 İl Şehr-i Nuh'ta Buluşuyor" projesi kapsamında bir araya gelen kadınlar, terör mağduru ailelere destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta, "81 İl Şehr-i Nuh'ta Buluşuyor" projesi kapsamında bir araya gelen kadınlar, terör mağduru ailelere destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının desteğiyle Yeşeren Gençlik Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen projeyle Şırnak'ta buluşan ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar, PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlara destek amacıyla "81 İl 81 Yürek Şırnaklı Annelere Destek" pankartı taşıyarak yürüyüşe geçti.

Türk bayrakları eşliğinde "Kürt Türk kardeştir ayırım yapan kalleştir" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları eşliğinde yürüyen kadınlar, Yeni Mahalle'deki belediye önüne kadar yürüyerek burada Gençlik Marşı ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan, kadınlar adına yaptığı açıklamada, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan annelere destek vermek için bir yıl önce yaptıkları yürüyüşe 81 ilden gelen kadınları da dahil ettiklerini söyledi.

Kadınları çeşitli programlarda buluşturduklarını ifade eden Atan, bu kapsamda "Edi Bese-Artık Yeter" yürüyüşü gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yürüyüşün Şırnaklı kadınlara bir güç ve destek verdiğini aktaran Atan, "Burada tüm Şırnaklı anneler adına 81 ilden kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu kadınlarımızın desteği çocuklarını bekleyen Diyarbakır'da, Van'da Hakkari'de, Muş'taki annemize güç, destek ve umut olacaktır." dedi.

Erzurum'dan katılan Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı da Şırnaklı kadınlara destek yürüyüşünde yer almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Biz birlikte olsak güzeliz, ayrılırsak, bölünürsek parçalanırız." diyen Çomaklı, çocukları dağa kaçırılan annelerin bir an önce çocuklarına kavuşmalarını diledi.

81 ilden gelen kadınlardan terör mağduru ailelere destek yürüyüşü

81 ilden gelen kadınlardan terör mağduru ailelere destek yürüyüşü

81 ilden gelen kadınlardan terör mağduru ailelere destek yürüyüşü

AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri
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