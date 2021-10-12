Son dakika haberi... Sırbistan'da 10. Uluslararası Silah ve Savunma Sanayi Fuarı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Silah ve Savunma Sanayi Fuarı "Partner 2021", kapılarını ziyaretçilere açtı.

Başkentteki Fuar Merkezi'nde 14 Ekim'e kadar devam edecek fuarda yerli ve yabancı 132 katılımcı yer alırken, fuar açılışında adını vefat eden gazeteci Miroslav Lazanski'den alan Sırbistan üretimi zırhlı araç "Lazanski"nin tanıtımı yapıldı.

Açılışta konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin savunma sanayisini geliştirdiğini ifade ederek, "Sırbistan, son yıllarsa askeri endüstrisini güvenli bir seviyeye getirmeyi başardı." dedi.

Sırbistan'ın savuma sanayisini güçlendirmeye devam edeceğini söyleyen Vucic, "Dünyada zayıfa acıma yoktur, güçlü olana saygı vardır. Bu bağlamda savunma sanayimizi geliştireceğiz." diye konuştu.