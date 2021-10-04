Son dakika haberleri: SİNOP'TA SEL AFETİNDE YENİ GÖRÜNTÜ; KÖPRÜNÜN YIKILMA ANI KAMERADA

SİNOP'ta 11 Ağustos'ta meydana gelen selde, Türkeli ilçesi ile Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesini birbirine bağlayan Çayağzı Köprüsü'nün dakikalar içinde yıkıldığı ana ait yeni cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

Kentte, 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağışın ardından Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sel ve heyelanlar meydana geldi, 10 kişi hayatını kaybetti. Debisi yükselen dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. İlçede hayat normale dönerken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. 1 buçuk ayın ardından sel afetine ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Türkeli ilçesi ile Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesini birbirine bağlayan Çayağzı Köprüsü'nün sel sularına dayanamayarak, dakikalar içinde yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Köprünün yıkılış anını kaydeden kişinin görüntüde, 'Köprü yıkıldı. Allah sonumuzu hayır etsin, çekilin oradan. Allah'ım sen bizi koru. Eyvah eyvah, şu an köprü yıkıldı' dediği duyuluyor.