Son dakika haberi! Sincan Bebek Kütüphanesi'nde polis aileleri bilgilendirdi

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Sincan Belediyesine ait Bebek Kütüphanesi bu hafta polisleri ağırladı. Polis memurları zararlı alışkanlıklara karşı aileleri bilgilendirirken, minikler polislerle resim yapıp Oyunlar oynadı.

Her hafta çeşitli etkinlikler düzenlenen Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi'nde çocuk gelişimi etkinliklerinin yanı sıra, İngilizce, dans, jimnastik, akıl oyunları, drama, manevi değerler ve sevgi dersleri de veriliyor. Bu hafta miniklerin misafiri polis abi ve ablaları oldu. Emniyet ekipleri bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve aileleri bilinçlendirmek amacıyla Sincan Belediyesi iş birliği ile Bebek Kütüphanesi'nde ailelerle buluştu. Etkinlikte 'Bağımlılık nedir, zararlı alışkanlıklardan çocukları korumanın yolları, çocukların arkadaş çevresinin ve okula devamlılıklarının takip edilmesinin önemi, anne ve babaların çocuklara zaman ayırması ve davranışları ile çocuklara örnek olması' konuları hakkında bilgiler verildi. Aileler, merak ettikleri konuları da sorma imkanı buldu.

Minikler keyifli vakit geçirdi

Minikler ise polis abi ve ablalarına büyük ilgi gösterdi. Kimi hayal ettiği polislik mesleğine ilişkin merak ettiklerini sordu, kimi de polis abi ve ablaları ile resim yaptı, oyun oynadı. Eğlenerek öğrenen çocuklar keyifli vakit geçirdi. - ANKARA

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