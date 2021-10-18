Son dakika haberi | Silivri'de klimadan çıkan yangın korkuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Silivri'de klimadan çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Silivri'de klimadan çıkan yangın korkuttu

Son dakika haber... Silivri'de çarşı merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerine ait klimanın motorunun yanması paniğe neden oldu.

Silivri'de çarşı merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerine ait klimanın motorunun yanması paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin klimasından önce yanık kokusu, ardından yoğun duman çıkmaya başladı. Yangını fark eden çevredeki esnaflar yangın tüpüyle müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını başka yerlere sirayet etmeden sündürdü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title