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Son dakika haberi | Silahlı yaralama olayında gözaltı sayısı 3'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Silahlı yaralama olayında gözaltı sayısı 3'e yükseldi

Son dakika haberi... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı arkadaşları tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen şahsın ağır yaralandığı olayda gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı arkadaşları tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen şahsın ağır yaralandığı olayda gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Cumali Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, O.A., M.F.Ö. ve B.B.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, O.A., tabancayla açılan ateş sonucu başından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ağır yaralanan O.A.'yı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan O.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri, M.F.Ö. ve B.B.Ö.'yü gözaltına aldı.

İncelemelerine devam eden polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen bir kişiyi daha gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAYSERİ

Son dakika haberi | Silahlı yaralama olayında gözaltı sayısı 3'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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