Son dakika haber... Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 terörist, fotokapanla tespit edilmiş - Haberler
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Son dakika haber... Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 terörist, fotokapanla tespit edilmiş

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre SİİRT'te 22 Ekim'de Eren-13 operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristin, fotokapanla tespit edildikten sonra SİHA ile vurulduğu ortaya çıktı.

SİİRT (DHA) - SİİRT'te 22 Ekim'de Eren-13 operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 4 Pkk'lı teröristin, fotokapanla tespit edildikten sonra Siha ile vurulduğu ortaya çıktı.

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, 22 Ekim'de Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre, operasyondan 1 gün önce saat 18.42'de dağda ellerinde silah bulunan teröristler fotokapan ile görüntülendi. Yaban hayatın izlenmesi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapana yansıyan görüntülerinden yerleri tespit edilen teröristler, SİHA ile vurularak etkisiz hale getirildi.

Son dakika haber... Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 terörist, fotokapanla tespit edilmiş

Son dakika haber... Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 terörist, fotokapanla tespit edilmiş

Son dakika haber... Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 terörist, fotokapanla tespit edilmiş

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