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Son dakika haberi: Servis minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Servis minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre BURSA'da servis minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü Muhuddin Murad (63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BURSA'da servis minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü Muhuddin Murad (63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Alanyurt- Yenişehir Yolu üzerinde meydana geldi. Ferhat Kahraman (25) yönetimindeki 16 S 6306 plakalı servis minibüsü, Ahıska Türkü Muhuddin Murad'ın kullandığı 16 LHK 67 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki Murad, yaklaşık 40 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Murad'a ilk müdahaleyi yoldan geçen bir sağlık çalışanı yaptı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Murad, kazadan 11 saat sonra hayatını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika haberi: Servis minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Servis minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Servis minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Servis minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Servis minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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