Son dakika haberi | SELİM İLERİ HASTANEYE KALDIRILDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | SELİM İLERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | SELİM İLERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Son dakika gündem haberi... TÜRK edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri (72) beyin embolisi kaynaklı rahatsızlık geçirdi.

TÜRK edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri (72) beyin embolisi kaynaklı rahatsızlık geçirdi.

Yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan Selim İleri, öğle saatlerinde Samatya'daki İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. İleri'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan önceki gece Selim İleri Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü aldıktan sonra kendisini kötü hissettiğini söyleyerek törenin düzenlendiği mekandan erken ayrılmıştı. İleri 5 Mart'ta da beyin embolisi kaynaklı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

1949 İstanbul doğumlu İleri, aralarında "Dostlukların Son Günü", "Uzak Hep Uzak" ve "Yaşarken ve Ölürken"in de aralarında olduğu birçok roman, deneme, anı ve senaryosuyla Türk edebiyatının önemli yazarları arasında yer alıyor. İleri, son olarak geçen yıl Ahmet Hamdi Tanpınar'ı roman kahramanı yaptığı 'Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun'u yayımladı. Usta yazar, 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ABD Dışişleri Bakanlığı: 'NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz.

ABD Dışişleri Bakanlığı: "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Ali Babacan Ekrem İmamoğlu
Magazin Acun Ilıcalı
Spor
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Mustafa Varank Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | SELİM İLERİ HASTANEYE KALDIRILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 15:34:34. #1.13#