Son dakika haberi! Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, dijital arşiv oluşturabilen program geliştirdi

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından kamu kaynaklarının verimli kullanılması adına bir proje geliştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Qmind (Questionnaire of Mind)" adı verilen program ile kağıt dosyalama yerine dijital arşiv oluşturulabiliyor.

Programın, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halit Necmi Uçar öncülüğünde psikometrik değerlendirmeyi hızlı ve eksiksiz yapabilecek, dijital ortama eş zamanlı saklayabilecek ve istenilen anda arşive ulaşılabilecek formatta geliştirildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Halit Necmi Uçar, projeye Çocuk-Ergen Psikiyatri Ana Bilim Dalında sıklıkla kullanılan ölçek ve formların dijital ortama aktarılması amacıyla başlanıldığını aktardı.

Hastaların depresyonlarını, dikkat eksikliğini, kaygı düzeylerini takip ettikleri birçok formu kağıt dokümanlardan oluştuğunu belirten Uçar, "Bunları dijital ortamda nasıl takip edebiliriz, veri kaybını nasıl önleyebiliriz diye düşünerek projeye başladık. Üniversitemiz BAP biriminin desteklediği bir proje kapsamında hazırlanan bu uygulama, hastalardan aldığımız tüm yazılı evrakların, hastanın kendi getirdiği kağıt belgelerin online sisteme aktarılmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Program sayesinde bilimsel literatüre ciddi bir kaynak sunulabilir

Uçar, hastaya verilen kodun sisteme girilmesiyle istenilen bilgilere ulaşılabildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Online uygulamalarda en önemli risk, hasta mahremiyetidir. Bu programda biz, kesinlikle hastanın adını, kimlik bilgisini girmiyoruz. Tamamen kod üzerinden yürüyor. Bu sistem tüm sağlık sektöründe güvenle kullanılabilir. İleride özel sektörün de faydalanabileceği bir sistem. Yapay zeka artık sağlık sektörünün vazgeçilmezi. Yapay zeka için de olmazsa olmaz büyük veri havuzları. Bu havuzların gerçekleşmesi için de yaptığımız her işlemi online sisteme aktarmamız lazım. Programı yaygınlaştırabilirsek ülkemizdeki yoğun bilgiyi online sisteme aktarıp bilimsel literatüre ciddi bir kaynak sunma noktasına gelebiliriz."

Bilgisayar, telefon ve tablete indirilip kullanılabilen Qmind programı'nın, "Doktorclub Awards 2021" sürecinde finale kaldığı paylaşıldı.

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