Son dakika... SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI BOZKURT'TA CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI - Haberler
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Son dakika... SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI BOZKURT'TA CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta, akşama doğru sağanak etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'ndaki su seviyesi yükselirken, cadde ve sokaklar göle döndü. Belediye ekipleri, su baskınlarını önlemek için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Son dakika... SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI BOZKURT'TA CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Son dakika... SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI BOZKURT'TA CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Son dakika... SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI BOZKURT'TA CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Son dakika... SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI BOZKURT'TA CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Son dakika... SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI BOZKURT'TA CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Son dakika... SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI BOZKURT'TA CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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