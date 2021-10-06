Son dakika haberi... Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonu

MANİSA (İHA) - MANİSA (İHA) – Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. H.A. ve K.Ö. isimli şahısların kullandığı araçta yapılan aramada 1 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı. Öte yandan ekipler tarafından yapılan yol uygulamasında Ü.Ş. isimli şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan adli tahkikat yapılan Ü.Ş., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Ayrıca ekipler şüphe üzerinde H.Ç. isimli şahsa üst araması yaptı. Üzerinden 12 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilen H.Ç., Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Satın Almak veya Kabul Etmek suçundan gözaltına alındı. Adli işlem yapılan H.Ç. ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Yine şüphe üzerine B.S. isimli şahsa üst araması yapan ekipler 37 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Satın Almak veya Kabul Etmek suçundan gözaltına alınan B.S., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA