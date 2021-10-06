Son dakika haberi... Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü - Haberler
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Son dakika haberler... Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ceylanpınar ilçesi kırsalındaki Yukarıdurmuş Mahallesi'ndeki evlerinde oynayan Ferhat Çakmak'ın (4) üzerine televizyon düştü.

Sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakmak, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kurtarılamayan Çakmak'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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