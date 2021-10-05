Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 12 gözaltı - Haberler
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Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 12 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 12 gözaltı

Şanlıurfa'da 6 kilo 800 gram esrar ve 40 sentetik hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 6 kilo 800 gram esrar ve 40 sentetik hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Viranşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Viranşehir ilçesinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda toplamda, 6 kilo 800 gram esrar maddesi, 40 adet sentetik hap, 5 gram metamfetamin maddesi, 1 gram eroin, 1 gram bonzai maddesi, 2 adet hassas terazi, 145 adet fişek ve çok sayıda silah parçaları ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 12 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 12 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 12 gözaltı

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