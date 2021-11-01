Son dakika haberi! Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi! Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, daha önce PKK/YPG içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 3 zanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri
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 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKKPYDYPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz.'

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz."

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