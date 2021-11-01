Son dakika haberi! Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, daha önce PKK/YPG içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 3 zanlı operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyon) Yapılması gerektiği zamanda tabii ki yapılır. Ondan geri adım atılmaz."
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin terör örgütlerine desteği) NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül...