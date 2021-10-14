Son dakika haberi... Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı -Kepçe otomobili biçti: 2 ölü, 7 yaralı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kepçenin otomobili biçmesi sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 5'i çocuk 7 kişi ise yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

-Kepçe otomobili biçti: 2 ölü, 7 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kepçenin otomobili biçmesi sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 5'i çocuk 7 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi yakınlarında yaşandı. Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine giden Emin Atçı'nın kullandığı 06 BZG 368 plakalı Toyota marka otomobil, iddiaya göre paralel yoldan karayoluna çıkmaya çalışan Ali K.'nin kullandığı kepçe ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sol üst kısmı kağıt gibi yırtılırken içerisinde bulunan Mehmet İ., Aziz Z., Ali Asaf Z., Sümeyye A., İrem Su A., Fatma A., Meryem A., Saime Zira ve Emin Atçı yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Emin Atçı ile Saime Zira yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralıların tedavileri hastanede devam ederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - Son Dakika Haberleri
Kepçenin otomobili biçtiği feci kazada 2 kişi öldü, 7 yaralandı

Kepçenin otomobili biçtiği feci kazada 2 kişi öldü, 7 yaralandı

 Aile hekimiyle tartışan saldırganlar içeri giremeyince kapı ve pencereleri yumrukladılar

Aile hekimiyle tartışan saldırganlar içeri giremeyince kapı ve pencereleri yumrukladılar

 Yeni evli adam büyük yıkım yaşadı! İçinde 110 bin TL para ve altın olan aracı havaya uçtu

Yeni evli adam büyük yıkım yaşadı! İçinde 110 bin TL para ve altın olan aracı havaya uçtu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Burak Sergen Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Burak Elmas Sergio Perez Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Nihal Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 03:37:27. #1.11#