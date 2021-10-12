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Son dakika haberi! Samsun'un geleneksel ve yöresel ürünleri markalaştırılacak

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Samsun'un geleneksel ve yöresel ürünleri markalaştırılacak

Son dakika habere göre Samsun'da unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ve yöresel ürünler, "Samsun Yöresel Ürünleri Markalaşıyor" Projesi ile gelecek nesillere aktarılacak.

SAMSUN (AA) - Samsun'da unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ve yöresel ürünler, "Samsun Yöresel Ürünleri Markalaşıyor" Projesi ile gelecek nesillere aktarılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ve ilçelerde yöresel gıda ve geleneksel el sanatları ürünlerine yönelik proje hazırlandı.

Özellikle kadınların istihdama katılımının kolaylaştırılmasının amaçlandığı "Samsun Yöresel Ürünleri Markalaşıyor" Projesi, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilecek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek.

Proje kapsamında unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ve yöresel ürünler belirlenerek kayıt altına alınacak, üretim atölyeleri kurularak, kırsal alanlardan kente göç eden kadınlar, yeniden üretime dahil edilecek.

Nitelikli ve üretken sermayenin geliştirilmesi, kooperatif modeliyle sosyal girişimlerin kurulması ve mevcut kapasitelerin artırılmasıyla kırsal kalkınmanın sürdürülebilir temellere oturtulmasına katkı sağlayacak üretim atölyeleri, kooperatif sistemiyle çalıştırılacak. Üretime katılan kadınlar ise ekonomik gelir elde edecek.

Atölyelerde üretilen ürünler, Büyükşehir Belediyesinin tesisleri, iştiraklerine ait işletmeleri ve e-ticaret sitelerinde satışa sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra, Çarşamba, Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde kırsal üretim atölyelerinin açılacağını belirtti.

Atölyelerin verimli şekilde kullanılması amacıyla üretici kadınlara proje süresince eğitim ve danışmanlık hizmetleri de verileceğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Halkımız tarafından çok fazla bilinmeyen ancak etkili bir pazarlama planı doğrultusunda yüksek katma değer barındırma potansiyeline sahip ürünler, doğal üretim yöntemlerine sadık kalınarak pazara sunulacak. Bu katma değer sürecinde en önemli unsuru kırsalda yaşayan kadınlarımız oluşturmaktadır. Markalaşma süreciyle de üretim, sürdürülebilir bir sistemde ilerleyecek. Böylece unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ve yöresel ürünlerimiz, üretimle değerli bir kültürel miras haline dönüşüp gelecek nesillere aktarılacak."

Son dakika haberi! Samsun'un geleneksel ve yöresel ürünleri markalaştırılacak

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
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