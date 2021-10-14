Son dakika haberi: Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Gündoğdu mevkisi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin S. idaresindeki 52 TB 552 plakalı yolcu otobüsü önüne çıkan başıboş eşeğe çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen Cemil A. yönetimindeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait 55 SP 200 plakalı hafif ticari araç da yavaşladı. Arkalarından gelen Ferhat D. idaresindeki 78 DA 855 plakalı otomobil önündeki 55 SP 200 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araçta önümdeki otobüse çarptı. Kazada, Dilek Ç. ile Ebru G. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberi: Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkol bahanesine sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum

Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkol bahanesine sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mustafa Şentop İsmet Uçma Fuat Oktay
Magazin Zeynep Bastık Mustafa Keser
Spor Cristiano Ali Koç
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi: Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 19:19:12. #1.11#