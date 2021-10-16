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Son dakika haberi: Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı (4)

Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı (4)

Son dakika gündem haberi... VALİ DAĞLI: SAĞ ŞERİTTEN HIZLI GİDİYORMUŞSamsun Valisi Zülkif Dağlı, yolcu otobüsü kazası sonrası Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

SAMSUN (DHA) - VALİ DAĞLI: SAĞ ŞERİTTEN HIZLI GİDİYORMUŞ

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yolcu otobüsü kazası sonrası Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Ziyaretten sonra açıklama yapan Vali Dağlı, "İstanbul'dan dün yola çıkan ve Trabzon'a doğru ilerleyen otobüs, ilimiz sınırları içinde, Boğaziçi mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Maalesef olayda 2 can kaybımız var. Yaralılarımızın ilimizdeki 6 hastanede tedavileri devam ediyor. Başımız sağ olsun, yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun, diyorum. Kazanın henüz nasıl ve hangi sebeple olduğu bilinmiyor. Otobüsün sağ şeritten hızlı bir şekilde gittiğini daha sonra uçuruma düştüğünü biliyoruz ancak otobüsün uçuruma düşerken takla atmaması bizim için teselli verici oldu çünkü takla atsaydı daha fazla can kaybı olabilirdi. Bu anlamda da Allah korudu, diyebiliriz" dedi.


Son dakika haberi: Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı (4)

Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Son Dakika Haberleri
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