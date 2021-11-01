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Son dakika haberi: Samsun'da şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Samsun'da şüpheli ölüm

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da 46 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da 46 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi Yenimahalle'de ikamet eden 46 yaşındaki Necla Karakaş işe gitmeyince arkadaşı A.A. merak ederek telefonla kendisini aradı. Telefonla ulaşamayınca Karakaş'ın evine giderek yedek anahtarla içeri giren A.A., Karakaş'ı yatağında hareketsiz yatarken bulunca 112 sağlık ekiplerini aradı. Eve giden sağlık ekipleri ve polis Necla Karakaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Necla Karakaş'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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