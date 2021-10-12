Son dakika haberi: Samsun'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Samsun'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Samsun'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

Son dakika haberlerine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 320 sentetik ecza hap, 6,65 gram sentetik uyuşturucu, 3,63 gram metamfetamin ile 0,93 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı emniyete götürüldü.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama

Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Edis Tarkan Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Ali Palabıyık Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi: Samsun'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 11:33:32. #1.17#