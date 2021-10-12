Son dakika haberi: Samsun'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 320 sentetik ecza hap, 6,65 gram sentetik uyuşturucu, 3,63 gram metamfetamin ile 0,93 gram esrar ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı emniyete götürüldü.
AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri