Son dakika haberi | Samsun'da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi | Samsun'da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Samsun'da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Samsun'da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde bir depoda yapılan aramada 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ve 610 paket 1 kg'lık bandrolsüz tütün ele geçirildi. Operasyon neticesinde 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN

Son dakika haberi | Samsun'da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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