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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığından Dünya El Yıkama Günü mesajı Açıklaması

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığından Dünya El Yıkama Günü mesajı Açıklaması

Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, etkin bir el hijyeninin, her seferinde doğru yıkama tekniğinin uygulanması ile sağlanabileceğini, doğru el yıkama tekniğiyle kişi ve toplum sağlığının korunmasına da önemli bir katkı sağlanacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, etkin bir el hijyeninin, her seferinde doğru yıkama tekniğinin uygulanması ile sağlanabileceğini, doğru el yıkama tekniğiyle kişi ve toplum sağlığının korunmasına da önemli bir katkı sağlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, el yıkamanın, birey ve toplum sağlığının korunması ve hastalıkların önlenmesinde basit, ucuz, toplumda her bireyin uygulayabileceği son derece etkili bir yöntem olduğu belirtildi.

Yeterli el hijyeninin, bugün tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 başta olmak üzere solunum yoluyla bulaşan ve besin kaynaklı hastalıkların azaltılmasında, toplumda sıklıkla görülen gastroenteritler, dışkı ile bulaşan hastalıklar, paraziter ve mantarlara bağlı gelişen hastalıkların önlenmesinde basit ancak en etkili korunma yöntem olduğu vurgulanırken sadece el yıkama ile çocuklardaki ishal vakalarının ve ishale bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 50'sinin önlenebileceği ifade edildi.

Kovid-19 salgını ile mücadelede de maske, mesafe ve temizlik tedbirleri içinde en önemli unsurlardan birinin ellerin sık sık yıkanması olduğuna işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ellerimiz gün boyunca kirlenir. Bu nedenle, eller gün içerisinde sık sık su ve sabun ile iyice yıkanmalıdır. Eller, yemek yemeden önce ve yemek yedikten sonra, hastaya temas etmeden önce ve hastaya temas ettikten sonra, tuvaleti kullandıktan sonra, çocukların altını değiştirdikten sonra, üst solunum yolu sekresyonları ile temas ettikten sonra, bozulmuş gıda ve çöplere dokunduktan sonra, toplumda ortak kullanılan araçların kullanımından sonra (toplu taşım araçları, para alışverişi, telefon vb.) ayrıca kedi, köpek ve diğer tüm hayvanlarla temas ettikten sonra mutlaka doğru yöntemle yıkanmalıdır. Etkin bir el hijyeni, her seferinde doğru yıkama tekniğinin uygulanması ile sağlanabilir. Doğru el yıkama tekniğiyle kişi ve toplum sağlığının korunmasına önemli bir katkı sağlanmaktadır."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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