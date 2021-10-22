Son dakika haberi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsrailli mevkidaşı Lapid ile telefonda görüştü - Haberler
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Son dakika haberi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsrailli mevkidaşı Lapid ile telefonda görüştü

AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsrailli mevkidaşı Lapid ile telefonda görüştü

Son dakika gündem haberi: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ve Lapid, Rusya ve İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yılı çerçevesinde ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede, İran nükleer anlaşması dahil, uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri
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