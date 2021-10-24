- Rusya'da küçük uçak düştü: 2 ölü

MOSKOVA - Rusya'da küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Ruza kırsal bölgesi üzerinde uçuş yapan Aeropark A-22 tipi hafif motorlu küçük uçak, uçuş sırasında irtifa kaybetmesinin ardından Vatulino köyü yakınlarına düştü. Uçakta bulunan pilot ve yolcu hayatını kaybetti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 34 kişi ve 12 kurtarma aracı bölgeye sevk edildi. Uçağın düşmesinin ardından alev alması ile 12 metrekarelik otluk alana küle döndü.

Moskova Bölge Savcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.