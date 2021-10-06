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Son dakika haberi! Rize'deki kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Rize'deki kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi: Rize'nin Çayeli ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

RİZE (İHA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza Çayeli Karadeniz sahil yolu Büyüktaşhane mahallesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çayeli ilçesi istikametinden Rize istikametine gitmekte olan Fatih Yılmaz (29) kontrolündeki araç özel bir market zincirine ait kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilde sıkışan Fatih Yılmaz'ı bulunduğu yerden çıkartarak Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - RİZE

Son dakika haberi! Rize'deki kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Rize'deki kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Rize'deki kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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