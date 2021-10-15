Son dakika haberi... Rize'de sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı, 3 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi... Rize'de sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı, 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Adem Akatin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Rize'de sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı, 3 gözaltı

Son dakika haberler... RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, Afganistan uyruklu işçiler arasında sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, Afganistan uyruklu işçiler arasında sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Olay, dün akşam, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Afgan 6 işçi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.F. (26), vatandaşı olan B.M. (29), M.R.S. (23) ve Y.R.'yi (24) bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olaya karışan M.F. ile 2 arkadaşını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haberi... Rize'de sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı, 3 gözaltı

Son dakika haberi... Rize'de sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı, 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Adem Akatin - Son Dakika Haberleri
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