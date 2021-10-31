Son dakika haberi | Rize'de el yapımı ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Rize'de el yapımı 5 ruhsatsız silahla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
RİZE (AA) - Rize'de el yapımı 5 ruhsatsız silahla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir yolcu otobüsünde C.K'nın sırt çantasında 3 el yapımı ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör buldu.
Olayla ilgili bağlantısı olduğu değerlendirilen N.K'ya ait otomobilde yapılan aramada da 2 el yapımı tabanca ile 2 şarjör ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan C.K. ve N.K. emniyete götürüldü.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
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