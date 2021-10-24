POLİSTEN KAÇARKEN TAKLA ATAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 3 KİŞİ, YAYA OLARAK KAYIPLARA KARIŞTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

POLİSTEN KAÇARKEN TAKLA ATAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 3 KİŞİ, YAYA OLARAK KAYIPLARA KARIŞTI

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
POLİSTEN KAÇARKEN TAKLA ATAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 3 KİŞİ, YAYA OLARAK KAYIPLARA KARIŞTI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerini gören şüphelilerin kaçtığı hafif ticari araç takla attı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Kavga ihbarına giden polis ekiplerini gören şüphelilerin kaçtığı hafif ticari araç takla attı. Takla atan araçtan çıkan 3 şüpheli, yaya olarak kaçıp, kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayı gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisi gören 3 şüpheli, 16 LH 742 plakalı hafif ticari araca binerek kaçmaya başladı. Olay yerine yakın toprak yığınına çarpan şüphelilerin aracı takla attı. Araçtan inen 3 şüpheli, yaya olarak kaçtı. Takla atan araç, yapılan incelemelerin ardından otoparka çekildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

POLİSTEN KAÇARKEN TAKLA ATAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 3 KİŞİ, YAYA OLARAK KAYIPLARA KARIŞTI

POLİSTEN KAÇARKEN TAKLA ATAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 3 KİŞİ, YAYA OLARAK KAYIPLARA KARIŞTI

POLİSTEN KAÇARKEN TAKLA ATAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 3 KİŞİ, YAYA OLARAK KAYIPLARA KARIŞTI

POLİSTEN KAÇARKEN TAKLA ATAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 3 KİŞİ, YAYA OLARAK KAYIPLARA KARIŞTI

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
11 Ekim'den beri her yerde aranıyor! Genci kaçıranlar tutuklandı ama kendisi hala kayıp

11 Ekim'den beri her yerde aranıyor! Genci kaçıranlar tutuklandı ama kendisi hala kayıp
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title