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Son dakika haberi... Polisten kaçan araçta 24 kilo 600 gram eroin bulundu

AA - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Konya'da polis ekiplerinin uygulama noktasından kaçtıktan sonra 60 kilometrelik takip sonucu yakalanan araçta yaklaşık 25 kilogram eroin ele geçirildi.

KONYA (AA) - Konya'da polis ekiplerinin uygulama noktasından kaçtıktan sonra 60 kilometrelik takip sonucu yakalanan araçta yaklaşık 25 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde bir aracı durdurdu.

Uygulama noktasından kaçmaya başlayan aracı, polis ekipleri 60 kilometre takip etti.

3 polis memurunu hafif şekilde yaralayarak kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sırasında yolda seyir halindeki başka bir araca çarparak, araçtaki 4 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

Kovalamacanın ardından yakalanan araçta 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi... Polisten kaçan araçta 24 kilo 600 gram eroin bulundu

Son dakika haberi... Polisten kaçan araçta 24 kilo 600 gram eroin bulundu

Son dakika haberi... Polisten kaçan araçta 24 kilo 600 gram eroin bulundu

AA - Son Dakika Haberleri
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