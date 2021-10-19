Son dakika haberi... POLİSİN TAKİBİ İLE DURDURULAN ARAÇTAKİ 10 KİŞİ, HIRSIZLIKTAN SABIKALI ÇIKTI - Haberler
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Son dakika haberi... POLİSİN TAKİBİ İLE DURDURULAN ARAÇTAKİ 10 KİŞİ, HIRSIZLIKTAN SABIKALI ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ADIYAMAN'da içindekilerin polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı minibüsteki 12 kişiden 10'unun hırsızlıktan sabıkası olduğu belirlendi.

ADIYAMAN'da içindekilerin polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı minibüsteki 12 kişiden 10'unun hırsızlıktan sabıkası olduğu belirlendi.

Olay, öğle saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin uygulama noktasına gelen minibüsün içindekiler 'dur' ihtarına uymadı. Ekiplerin peşine düştüğü araç, takibin ardından durduruldu. Yapılan sorgulamada minibüsteki 12 kişiden 10'unun hırsızlıktan sabıkası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberi... POLİSİN TAKİBİ İLE DURDURULAN ARAÇTAKİ 10 KİŞİ, HIRSIZLIKTAN SABIKALI ÇIKTI

Son dakika haberi... POLİSİN TAKİBİ İLE DURDURULAN ARAÇTAKİ 10 KİŞİ, HIRSIZLIKTAN SABIKALI ÇIKTI

Son dakika haberi... POLİSİN TAKİBİ İLE DURDURULAN ARAÇTAKİ 10 KİŞİ, HIRSIZLIKTAN SABIKALI ÇIKTI

Son dakika haberi... POLİSİN TAKİBİ İLE DURDURULAN ARAÇTAKİ 10 KİŞİ, HIRSIZLIKTAN SABIKALI ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Polisin sezileri yanılmadı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıkalı çıktı

Polisin sezileri yanılmadı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıkalı çıktı
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