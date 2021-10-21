Son dakika haberi... Polisin, şüphe üzerine durdurduğu 5 kişide, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçti - Haberler
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Son dakika haberi... Polisin, şüphe üzerine durdurduğu 5 kişide, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Polisin, şüphe üzerine durdurduğu 5 kişide, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçti

Gelen son dakika haberine göre HATAY'da motorize yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 5 kişide yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

HATAY'da motorize yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 5 kişide yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motorize yunus timleri, durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 30 bin 500 uyuşturucu hap, 202 gram esrar, 5 gram metamfetamin ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

FOTOĞRLI


Son dakika haberi... Polisin, şüphe üzerine durdurduğu 5 kişide, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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