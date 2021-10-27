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Polis ekiplerinden 3 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

AA - Haberler | Güncel

Esenler'de, polis ekipleri 3 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Esenler'de, polis ekipleri 3 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran baba E.K., üç yaşındaki oğlu Hasan'ın çok sevdiği polislerle yaş gününü kutlamak istediğini bildirdi.

Bunun üzerine, adrese giden motorize ekipler küçük çocuğa sürpriz yaptı. Çocuğa, doğum günü pastası, polis arabası ve çeşitli hediyeler takdim eden ekipler, aileyle beraber doğum gününü kutladı.

Ekipler çocuğu, polis aracına da bindirdi.

Polis ekiplerinden 3 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Polis ekiplerinden 3 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Polis ekiplerinden 3 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Polis ekiplerinden 3 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
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