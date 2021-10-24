Son dakika haberi | Park halindeki otomobilde yangın

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Yangın, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. - SAMSUN