Son dakika haberi! Pakistan'da teröristlerin saldırılarında 6 güvenlik mensubu öldü

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde teröristlerce güvenlik güçlerine düzenlenen saldırılarda 2 polis ile 4 asker yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberler e göre, Peşaver'de yol kenarına yerleştirilen bomba, güvenlik güçlerine ait bir aracın geçişi sırasında infilak etti.

Bombalı saldırıda 2 polis ile 2 asker yaşamını yitirdi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada da Hangu ve Keç bölgelerinde teröristlerin güvenlik noktalarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırılarda 2 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Toplam 2 polis ile 4 askerin ölümüne yol açan saldırıları henüz üstlenen olmadı.