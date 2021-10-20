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Son dakika haberi! Pakistan'da teröristlerin saldırılarında 6 güvenlik mensubu öldü

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Pakistan'da teröristlerin saldırılarında 6 güvenlik mensubu öldü

Son dakika haberi: Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde teröristlerce güvenlik güçlerine düzenlenen saldırılarda 2 polis ile 4 asker yaşamını yitirdi.

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde teröristlerce güvenlik güçlerine düzenlenen saldırılarda 2 polis ile 4 asker yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberler e göre, Peşaver'de yol kenarına yerleştirilen bomba, güvenlik güçlerine ait bir aracın geçişi sırasında infilak etti.

Bombalı saldırıda 2 polis ile 2 asker yaşamını yitirdi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada da Hangu ve Keç bölgelerinde teröristlerin güvenlik noktalarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırılarda 2 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Toplam 2 polis ile 4 askerin ölümüne yol açan saldırıları henüz üstlenen olmadı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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