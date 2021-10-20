Son dakika haberi! Pakistan'da teröristlerin saldırılarında 6 güvenlik mensubu öldü
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde teröristlerce güvenlik güçlerine düzenlenen saldırılarda 2 polis ile 4 asker yaşamını yitirdi.
Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde teröristlerce güvenlik güçlerine düzenlenen saldırılarda 2 polis ile 4 asker yaşamını yitirdi.
Yerel basındaki haberler e göre, Peşaver'de yol kenarına yerleştirilen bomba, güvenlik güçlerine ait bir aracın geçişi sırasında infilak etti.
Bombalı saldırıda 2 polis ile 2 asker yaşamını yitirdi.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada da Hangu ve Keç bölgelerinde teröristlerin güvenlik noktalarına saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu saldırılarda 2 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Toplam 2 polis ile 4 askerin ölümüne yol açan saldırıları henüz üstlenen olmadı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri